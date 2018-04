Britânica pega 15 dias de prisão no caso do 'Ursinho Maomé'

O tribunal sudanês que julga uma professora britânica por supostas ofensas ao Islã condenou nesta quinta-feira, 29, a mulher a 15 dias de prisão e ordenou que ela saia do país. Gillian Gibbons é acusada pelas autoridades sudanesas de ofender as crenças religiosas e incitar o ódio por permitir que seus alunos chamassem de Maomé (Mohamed em árabe) um ursinho de pelúcia. De acordo com o artigo 125 do Código Penal sudanês, a professora poderia ter sido condenada a seis meses de prisão, pagar uma multa ou receber 40 chibatadas. Gillian foi detida no último domingo após o Ministério da Educação do Sudão receber uma queixa por . A professora, que começou a trabalhar na escola em agosto, teria pedido o ursinho de pelúcia de uma menina de sete anos emprestado e sugeriu que seus colegas dessem um nome a ele. Dos 23 alunos, 22 votaram no nome Maomé para o brinquedo. O diretor da escola explicou que as crianças tinham que levar o ursinho para suas casas nos finais de semana e cada um teria de descrever o que fazia com ele. Os comentários dos pequenos foram colocados num livro cuja capa estampava uma fotografia do ursinho com a legenda: "Meu nome é Maomé". Ao tomar conhecimento do livro, a União Superior de Escolas Sudanesas decidiu suspender a britânica e divulgou um pedido oficial de desculpas aos alunos, seus familiares e a todos os muçulmanos. A direção do colégio particular em que Gillian lecionava inglês anunciou o fechamento de suas instalações por medo de ataques. Matéria ampliada às 17h37