Britânico acusado de ajudar terrorista do "sapato-bomba" Um britânico de 24 anos foi acusado nesta quarta-feira de conspirara com Richard Reid, o ?homem do sapato-bomba? da Al-Qaeda, que tentou sabotar um avião comercial dos EUA. Sajid Badat, uma de 20 pessoas presas desde a semana passada em uma série de batidas policiais relacionadas a terrorismo, foi ainda acusado de dois outros crimes relacionados a explosivos. Reid foi condenado à prisão perpétua em 2001.