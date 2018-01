Britânico acusado de matar jornalista Daniel Pearl se diz inocente Um muçulmano britânico que pode ser condenado à morte pelo assassinato do jornalista americano Daniel Pearl quer usar como provas para se salvar da forca as confissões do presidente paquistanês, Pervez Musharraf, no livro "In the Line of Fire". Segundo o jornal The Times, o general Musharraf parece inocentar no livro Omar Sheikh, de 32 anos, que está no corredor da morte desde 2003, acusado do seqüestro e assassinato do repórter do The Wall Street Journal. Musharraf parece ter mudado de opinião sobre a culpabilidade do britânico, diz o jornal, e agora acredita que o homem que decapitou o jornalista foi Khalid Sheikh Mohammed, considerado o número 3 da Al Qaeda e cérebro dos ataques terroristas de 11 de setembro de 2001 nos Estados Unidos. Esta revelação surpreendeu altos funcionários do governo paquistanês, que tinham implorado ao presidente do país, segundo o The Times, que não publicasse nenhum segredo sobre suas investigações em torno da rede Al Qaeda. Rai Bashir, advogado do britânico, pretende usar o livro de Musharraf, que está sendo publicado por trechos pelo The Times, para obter a libertação de seu cliente. Outros três indivíduos condenados à prisão perpétua pelo mesmo crime apresentaram recursos. Em outra das passagens de seu polêmico livro, Musharraf critica a espionagem britânica por não ter compartilhado com ele as informações obtidas sobre atividades terroristas. As afirmações que Musharraf faz em seu livro autobiográfico incomodaram a Casa Branca, a CIA, o governo indiano e inclusive o do Afeganistão. Musharraf acusou o presidente afegão, Hamid Karzai, de incapacidade diante da Al Qaeda e de seus aliados talibãs e se queixou de que a informação passada ao Paquistão quase não tina valor. Por outro lado, Karzai entregou a Washington provas de que os talibãs continuam operando impunemente no Paquistão.