Britânico algema-se a ministra para exigir ver o filho Um ativista dos direitos de pais divorciados e separados foi detido depois de algemar-se a uma ministra britânica para exigir o direito de ver seu filho. De acordo com autoridades locais, a ministra da Infância da Grã-Bretanha, Margaret Hodge, pronunciava um discurso em Manchester quando foi abordada pelo homem, um membro do grupo Pais Por Justiça, que se tornou famoso nos últimos anos por seus protestos extravagantes. A polícia informou que o homem então algemou-se com Hodge, mantendo-a nessa situação por mais de 30 minutos. Depois disso, policiais conseguiram soltá-la e detiveram o manifestante. A Secretaria de Educação informou que Hodge foi libertada ilesa e conseguiu terminar seu discurso. O Pais Por Justiça informou que seu militante "deteve uma cidadã" para chamar a atenção para o que o grupo qualifica como os direitos inadequados garantidos aos pais separados ou divorciados. O grupo informou que dois de seus membros participaram do incidente: Jonathan "Jolly" Stanesby, de 38 anos, e Jason Hatch, de 32. Hatch ficou famoso há alguns meses, quando escalou o muro do Palácio de Buckingham fantasiado de Batman para chamar atenção para a causa do Pais Por Justiça.