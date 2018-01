Britânico denuncia tortura e humilhação em Guantánamo Um dos cinco britânicos libertados da base naval dos Estados Unidos na baía cubana de Guantánamo denunciou ter sido vítima de espancamentos, humilhação e interrogatórios de mais de 12 horas seguidas durante os dois anos em que ficou detido. Em entrevista ao jornal inglês Daily Mirror, Jamal al-Harith contou que a tortura era aplicada por agentes de um grupo conhecido como Força de Reação Extrema. Usando equipamentos de tropas de choque, esses agentes "avançavam contra os detentos e os golpeavam sem piedade". O título da entrevista foi "Meu Inferno no Campo de Raio-X". Al-Harith, um britânico de 37 anos convertido ao Islã, chegou à Grã-Bretanha na noite de terça-feira a bordo de um avião militar junto com outros quatro homens. Logo ao desembarcar, os outros quatro prisioneiros foram detidos e levados a uma delegacia de Londres. Eles foram libertados na quarta-feira sem nenhuma acusação pendente. Al-Harith não chegou a ser preso. Ele ficou algumas horas na base aérea de Northolt antes de ser libertado. "Ele passou dois anos detido mesmo sendo uma pessoa inocente. Ele foi tratado de forma muito cruel, desumana e degradante", disse seu advogado, Robert Lizar, em conversa com jornalistas. O Exército dos Estados Unidos nega que os prisioneiros em Guantánamo sejam submetidos a maus-tratos. O governo americano diz que cerca de 640 prisioneiros estão detidos na base naval sob suspeita de ligação com a milícia fundamentalista islâmica Taleban ou com a rede extremista Al-Qaeda. Familiares dos prisioneiros alegam que seus entes queridos foram detidos por engano na guerra travada pelos EUA contra o "terrorismo". Em Guantánamo, os detidos não têm acesso a advogados e são mantidos sem a apresentação de acusações formais. "Eles desligavam a água antes das orações para que não pudéssemos nos lavar, como pede nossa religião", denunciou Al-Harith ao jornal. "No começo, podíamos tomar apenas um banho por semana. Quando colocados na solitária, não podíamos tomar nenhum. É complicado, pois nós precisamos nos lavar antes de nossas orações para nos purificarmos." O artigo denuncia ainda que prostitutas foram levadas pelos soldados americanos à base para tentar os mais devotos, que não viam mulheres sem os véus. "A questão em Guantánamo era de caráter psicológico. Os espancamentos não chegavam nem aos pés da tortura psicológica", comentou o ex-detido. Ele era regularmente interrogado por agentes do FBI e da CIA. Mais tarde, agentes do britânico MI-5 conversaram com Al-Harith, prosseguiu o jornal. "Ele foi acorrentado em 40 ocasiões. As correntes eram presas ao chão. Numa das vezes, ele passou 12 horas acorrentado." De acordo com o Daily Mirror, Al-Harith viajou ao Paquistão algumas semanas depois dos atentados de 11 de setembro de 2001 nos Estados Unidos. A intenção da viagem era aprender mais sobre a cultura muçulmana. Ele estava em Quetta, cidade fronteiriça do Paquistão, quando os EUA começaram a bombardear o Afeganistão, em outubro de 2001. Ele pagou um motorista para levá-lo à Turquia, mas foi parado no Afeganistão por um grupo armado que o acusou de ser espião por causa de seu passaporte britânico, segundo o jornal. Depois da queda do Taleban, ele foi levado a uma instalação da Cruz Vermelha em Kandahar e tentava organizar sua viagem de volta quando foi detido por soldados americanos, interrogado e depois levado para Guantánamo, onde permaneceu até o início desta semana. Ele diz ter sido levado à base naval americana em 11 de fevereiro de 2002.