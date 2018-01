Britânico diz que haverá mais guerras preventivas Ataques militares preventivos contra nações ?fora-da-lei?, que patrocinam terrorismo ou detenham armas de destruição em massa, provavelmente se tornarão mais comuns, afirmou o secretário de Defesa britânico, Geoffrey Hoon. A doutrina do presidente dos EUA, George W. Bush, de ações militares preventivas contra supostas ameaças à segurança mundial tem dividido a Europa. A Alemanha e França se opõem, argumentando que ela poderia provocar uma maior desestabilização em todo o mundo. A Grã-Bretanha, Itália e Espanha, entretanto, apoiaram a política, no caso do Iraque. Num discurso no Instituto para Estudos Internacionais da Dinamarca, na capital, Copenhague, Hoon apontou o terrorismo e as armas de destruição em massa como as maiores ameaças aos países de todo o mundo. "Outros países que ainda não têm essas armas nutrem aspirações de adquiri-las", disse, sem especificar nenhuma nação. Nas próximas três décadas, ele avaliou que novos regimes irão provavelmente possuir tais armas e exortou a comunidade internacional a agir agora "para garantir e impor impedimentos legais e políticos em relação às armas de destruição em massa". Hoon não adiantou qual seria o próximo país a sofrer um ataque preventivo, mas defendeu que os Estados Unidos e a Grã-Bretanha têm o direito de fazê-lo. Mas ele concedeu que tais ataques teriam de ser discutidos no Conselho de Segurança da ONU e na Otan, organizações que para ele são protagonistas-chave. "Temos de examinar cuidadosamente o horizonte, identificar tensões antes que elas se tornem ameaça e então, quando necessário, agir decisivamente para evitar que ameaças se tornem conflitos", explicou. "Devemos desejar fazer isso com nossos aliados e de forma multilateral, através das alianças e parcerias que são a pedra fundamental de nossa segurança e prosperidade". Veja o especial :