Britânico é acusado da morte de cinco prostitutas A polícia britânica informa que acusou formalmente Steve Wright, de 48 anos, pelo assassinato de cinco prostitutas. Outro suspeito, de 37 anos, foi solto. As vítimas dos crimes, que chegaram a ser comparados aos do mítico assassino Jack, o Estripador, são Nicol, Anneli Alderton, Paula Clennell, Annette Nicholls e Gemma Adam. Os corpos das cinco mulheres foram encontrados ao longo de dez dias, em diferentes lugares em torno da cidade de Ipswich. Todas as vítimas foram achadas nuas. No entanto, nenhum dos cadáveres apresentava sinais de violência ou agressão sexual. Além disso, Nicol, Adams e Nicholls ainda estavam com suas jóias quando foram identificadas.