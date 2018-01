Britânico é assassinado na Arábia Saudita Um cidadão britânico foi assassinado em um estacionamento em frente a um centro comercial na zona leste de Riad, informou o Ministério de Interior da Arábia Saudita. Uma fonte ligada ao ministério não revelou detalhes sobre a vítima. Mais cedo, a emissora saudita de televisão Al-Arabiya havia noticiado que o homem foi morto com quatro tiros no estacionamento do centro comercial. A polícia isolou o local do crime e está em busca de suspeitos. O motivo do assassinato é desconhecido. Nos últimos meses, a Arábia Saudita transformou-se em palco de uma série de ataques contra estrangeiros. Supostos militantes islâmicos estariam tentando expulsar a comunidade estrangeira, para prejudicar a economia do país. A economia saudita, em especial o setor de petróleo, é extremamente dependente de mão-de-obra estrangeira.