Britânico multado por colecionar carros feios Uma grande frota de pequenos carros procura novo lar. Um colecionador de Trabants, modelo de carro produzido na antiga Alemanha Oriental, anuncia que quer vender seus veículos, depois de ser multado em 750 libras (US$ 1.360) e receber ordem de retirar a coleção de sua propriedade rural. O engenheiro aposentado Graham Goodall foi condenado por desobedecer à ordem de remover no mínimo 40 de seus 49 Trabants das terras ao redor de sua casa. As autoridades do local, que fica no Parque Nacional de Peak District, dizem que outros moradores queixaram-se da feiúra da coleção, classificando-a como poluição visual. Mais de 3 milhões de Trabants foram produzidos entre1957 e 1991. O carro é um símbolo da era comunista na Alemanha, reverenciado ou detestado. Do lado de fora do tribunal, Goodall disse que buscará um "bom lar" para sua coleção.