Britânico que confessou morte de companheiro é preso

O jornalista não disse onde nem quando ocorreu o caso. Ele afirmou que acreditava ter agido corretamente e não ter arrependimentos.

A Policia de Nottinghamshire afirmou hoje que prendeu um morador de Nottingham de 70 anos, sob suspeita de homicídio, sem mencionar o nome do jornalista. A polícia informou que a prisão ocorreu após as declarações dadas durante o documentário "Midlands Oriental Inside Out", da BBC, na noite de segunda-feira.

No documentário, Gosling afirmou ter usado um travesseiro para asfixiar seu parceiro que agonizava no hospital. O fato repercutiu ontem em toda a imprensa britânica, provocando um debate sobre eutanásia.

"Uma vez matei alguém...era meu amante e ele tinha aids. Peguei o travesseiro e o asfixiei, até que ele morreu. Não me arrependo. Fiz o correto", afirmou o jornalista.