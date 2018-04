Britânico sequestrado na Somália é libertado

Barnard foi sequestrado no dia 14 de outubro, junto a um auxiliar somali, na cidade de Adado, perto da fronteira da Somália com a Etiópia. O trabalhador somali foi libertado no dia seguinte. A porta-voz da Save the Children, Anna Ford, disse que Barnard avaliava em Adado se a região somali apresentaria condições para a organização montar um programa de nutrição para as crianças locais e suas famílias. Barnard foi libertado após ordens de um conselho de idosos de um clã tribal.