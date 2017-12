Britânicos abordam cargueiro suspeito Numa operação definida como "de grande segurança", lanchas da Marinha britânica e agentes da alfândega abordaram hoje um cargueiro no Canal da Mancha suspeito de transportar "material para fins terroristas", informaram as autoridades britânicas. O MV Nisha, com registro de San Vicente (Caribe), carrega 26 mil toneladas de açúcar não refinado das Ilhas Maurício para uma empresa britânica. Ele fez escala na Somália - país africano acusado de manter vínculos com a Al-Qaeda, a rede terrorista de Osama bin Laden. A possível existência de "material para terrorismo" a bordo (as autoridades britânicas não revelaram do que se trata) foi denunciada pelos serviços secretos britânicos. "Não há nenhuma evidência de antraz a bordo", limitou-se a dizer um porta-voz da Scotland Yard, acrescentando que as investigações vão continuar. "É uma tarefa difícil que poderá levar semanas." A tripulação do barco é formada na maioria por filipinos e indianos. Chris Fox, diretor da Tate & Lyle´s, empresa proprietária do açúcar, disse que os tripulantes do MV Nisha estão colaborando com as autoridades. Segundo a Marinha britânica, a operação de abordagem foi feita com base nas leis internacionais.