Britânicos anunciam entrada em Basra Civis iraquianos em fuga da cidade de Basra, segunda maior do país com cerca de 1 milhão de habitantes, afirmaram hoje que tanques do Exército britânico estão no centro da cidade. Segundo a BBC, soldados de três divisões britânicas - Royal Scots Dragoons, Royal Fusiliers e Black Watch - invadiram a cidade, numa tentativa de tomá-la e garanti-la. A TV árabe Al Jazira negou que tanques britânicos tenham tomado o centro da cidade. ?O centro da cidade está sob controle dos iraquianos. Podemos ver milicianos armados na área?, disse o enviado da Al Jazira a Basra. A BBC informa que a Black Watch foi a unidade que avançou mais pela cidade, encontrando apenas resistência leve, segundo correspondentes. O aeroporto também teria sido ocupado. Já segundo o correspondente da Al Jazira, as forças britânicas cercaram apenas alguns bairros ao sul da cidade após rumores, não confirmados, de disturbios populares. O informe da BBC dá conta de que as tropas britânicas afirmam estar sendo saudadas pelos civis, que acenam e tocam as buzinas dos carros. Veja o especial :