Britânicos anunciam tomada do controle em Basra As tropas britânicas anunciaram hoje terem tomado o controle de 70% a 80% de Basra, a segunda maior cidade do país, situada no sul, mas enfrentam focos de resistência de paramilitares fedayn e tropas irregulares. Os combatentes iraquianos, estimados em cerca de cem, estão entrincheirados principalmente no centro velho, formado por ruas estreitas. O ataque para ocupar Basra foi desfechado no domingo, depois de 15 dias de sítio, e envolveu mil fuzileiros navais britânicos e uma centena de tanques. Hoje, cerca de 700 pára-quedistas ingressaram na cidade. Nas ruelas do centro, os tanques e blindados não passam. Por isso, os soldados britânicos deslocam-se a pé. O Hotel Sheraton e o Banco Central foram saqueados por populares, que levaram até um piano, almofadas e poltronas. Lojas e casas abandonadas também foram invadidos. Uma multidão recebeu com entusiasmo as forças britânicas, segundo jornalistas. Os fuzileiros navais instalaram seu QG num dos palácios de Saddam. "Há ainda trabalho por fazer, mas o regime do Partido Baath (liderado por Saddam Hussein) em Basra acabou. O povo de Basra está desfrutando da liberdade, mesmo que ainda haja dias difíceis para nós", disse o comandante das forças britânicas no Iraque, marechal, Brian Burridge. "Como tropas de ocupação temos de manter a lei e a ordem, e o faremos. Existem pessoas que buscam vingança há décadas, por submissão ou pelo ocorrido durante a repressão de 1991, mas nós garantiremos a legalidade", disse Burridge, referindo-se aos saques. Ele disse que muitos moradores estão colaborando na localização de membros do regime. Em Londres, o ministro da Defesa britânico, Geoff Hoon, sustentou na Câmara dos Comuns que as forças da coalizão têm agora acesso a todas as zonas de Basra e os soldados "são recebidos calorosamente pela população local". Os militares entraram nos palácios de Saddam, derrubando portões com os blindados. Segundo testemunhas, vários membros da milícia de Saddam foram assassinados pela multidão e habitantes de um bairro no sul da cidade lincharam um policial responsável pela área. O comando militar britânico começou a planejar a administração da cidade. Numa primeira fase, os soldados vão garantir a ordem e coordenar a distribuição de ajuda humanitária para a população de cerca de 1,5 milhão de habitantes. Veja o especial :