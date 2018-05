Britânicos celebram a monarquia no casamento real

A revelação do vestido de casamento - o maior segredo do dia - provocou admiração quando Kate Middleton saiu do Rolls-Royce com seu pai diante da abadia. O vestido de cor marfim foi desenhado por Sarah Burton, da casa Alexander McQueen, e o cabelo dela estava decorado com uma tiara emprestada pela rainha Elizabeth II. William estava com uniforme vermelho vivo da Guarda Irlandesa, em sinal de apoio às Forças Armadas e um reforço para sua imagem de militar de carreira.

Os noivos pareciam ansiosos, mas felizes, e não cometeram nenhuma gafe durante seus votos. A união foi assistida por 1,9 mil convidados na abadia, cerca de 1 milhão de pessoas nas ruas da capital inglesa e quase 2 bilhões de espectadores em todo o mundo.

Depois de irem de carruagem (a mesma usada por Charles e Diana em seu casamento em 1981) ao Palácio de Buckingham, eles deram dois - e não um - beijos na sacada do palácio, com direito ao rubor na face de William num evento planejado com antecedência. Poucos segundos depois, aviões modernos e antigos da Força Aérea Real voaram sobre todos. Mesmo sabendo que um grande público estava acompanhando cada movimento, o casal conseguiu manter sua naturalidade tanto na cerimônia em Westminster quanto na sacada do Palácio de Buckingham.

E levaram o público ao delírio ao desfilarem em um esportivo conversível com a inscrição "JUST WED" (recém-casados), fitas e balões ao deixarem o palácio por volta das 15h40 (horário local, 11h40 em Brasília). O carro parou na Clarence House, residência oficial do príncipe Charles, sua esposa Camila e os príncipes William e Harry.

Para muitos, o casamento foi uma prova do carisma de estrela de Kate Middleton. Apesar da pressão, a noiva de 29 anos cativou com seu sorriso jovial e compostura condizentes com o evento. Depois da cerimônia, a agora Catherine, duquesa de Cambridge, fez com facilidade uma reverência à rainha Elizabeth II, dividindo o palco com a mulher que reina desde 1952. Antes do casamento, William recebeu da rainha o título de Duque de Cambridge e também se tornou Conde de Strathearn e Barão Carrickfergus, títulos que se estendem à sua esposa.

Em seu primeiro comentário público, Kate Middleton declarou que ela e o príncipe tiveram um grande dia. Falando com um fotógrafo, ela revelou que estava "contente que o tempo havia dado uma trégua". Os dois vão morar numa casa de campo alugada na ilha de Anglesey, no norte do País de Gales. O príncipe já vive no local, servindo como piloto de busca e resgate da Força Aérea Real britânica.

Convidados

Os convidados para o casamento começaram a chegar após as 8h30 locais (cerca de 4h30 em Brasília). O casamento foi palco de um desfile de celebridades, políticos e membros da realeza. David e Victoria Beckham, Elton John, o primeiro-ministro inglês David Cameron e o rei da Noruega estavam entre as centenas de convidados que lotaram a abadia de Westminster na manhã de hoje.

Chelsy Davy, namorada do príncipe Harry, estava no altar ao lado do irmão de William. Tabloides especularam bastante se ela seria convidada para o casamento, já que seu namoro com Harry é cheio de idas e vindas. Quem também estava entre os convidados era o ator Rowan Atkinson, amigo do príncipe Charles, mais conhecido por interpretar o personagem Mr. Bean. O diretor de cinema Guy Ritchie, ex-marido de Madonna, também esteve na cerimônia. O cantor Elton John, que cantou uma música no funeral da princesa Diana (mãe de William), não estava vestido em seu tradicional estilo extravagante. Ele usou um fraque e uma gravata roxa relativamente discreta.

As princesas Beatrice e Eugenie, filhas do príncipe Andrew e Sarah Ferguson, usaram chapéus espalhafatosos. Pippa Middleton, irmã de Kate, foi a dama de honra. Ela usava um vestido claro e justo e guiou os pajens e as floristas na entrada da abadia.

Diplomatas de mais de 180 países esperaram por quase 1h30 antes da cerimônia começar. A primeira-ministra da Austrália, Julia Gillard, estava entre os mandatários que compareceram ao casamento. O ex-primeiro-ministro britânico John Major também esteve presente. Mas diversos líderes internacionais e celebridades foram deixados de fora da lista de convidados, entre eles o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama e os ex-primeiros ministros trabalhistas britânicos Tony Blair e Gordon Brown.

Festas pelo país

Centenas de britânicos organizaram festas tradicionais com bandas, bolos e bandeirinhas para celebrar o casamento real. As autoridades receberam 5 mil pedidos para fechar ruas. Em alguns povoados, os moradores colocaram grandes mesas bem no meio das principais vias.

Nem todos, porém, se mostravam felizes com o casamento. O grupo Republic, contrário à monarquia, organizou uma festa com o tema "não ao casamento real" em uma praça de Londres. As informações são da Associated Press e da Dow Jones.