Britânicos comemoram aniversário da rainha Elizabeth II Uma pomposa e colorida parada foi realizada nesta sábado nas celebrações oficiais do aniversário da rainha Elizabeth II. A rainha chegou ao local em uma carruagem acompanhada de seu esposo, o príncipe Phillip. Embora ela tenha completado 78 anos em 21 de abril, a festa oficial de seu aniversário é feita em um sábado de junho. Mais de mil guardas reais participaram da parada perto do Palácio de Buckingham, em Londres. Turistas do mundo inteiro foram ao local para assistir ao evento.