Britânicos comemoram feriado com caçadas esportivas

Apesar da neve, 300 cães devem participar da caçada tradicional

Britânicos de diversas partes do país participam nesta segunda-feira da tradicional caçada do Boxing Day, feriado que é comemorado logo após o Natal.

O evento de caça esportiva acontece todos os anos um dia após o Natal, mas foi adiado neste ano, já que as caçadas não são feitas aos domingos.

Nesta segunda-feira, no entanto, a neve fez com que algumas caçadas fossem canceladas e substituídas por desfiles. Mesmo assim, espera-se que 300 cães de caça sejam empregados nos eventos em todo o país.

Nas caçadas, os cães seguem um rastro com odor artificial de raposas, já que caçar os animais está proibido por lei desde 2005.

Proibição

A proibição causou polêmica entre grupos ruralistas, como a Countryside Alliance, e organizações de proteção aos direitos dos animais, como a Liga Contra Esportes Cruéis.

Fazendeiros e amantes da caça querem que a lei seja revogada, enquanto as outras organizações pressionam para que os parlamentares britânicos a mantenham.

O governo diz que organizaria um plebiscito sobre o assunto, o que não deve acontecer antes de 2012.

Jill Grieve, da Countryside Alliance, diz compreender a decisão de adiar a votação sobre a lei - apesar do compromisso assumido pelo primeiro-ministro David Cameron de acabar com ela - já que o país tem outros assuntos mais importantes.

No entanto, ela diz que a lei atual não é clara e que as ações permitidas e não permitidas na caça precisam ser melhor explicadas pelos parlamentares.

"As pessoas envolvidas com as caçadas, que acreditam estar agindo dentro da lei, vivem com medo de serem presas ou processadas", disse Grieve.

A Liga Contra Esportes Cruéis diz que a lei é boa, e só precisa ser seguida corretamente.

"Se os caçadores estão conseguindo se comportar de acordo com a lei e estão conseguindo tanto apoio, por que há tanta campanha para revogar a lei?", declarou Louise Robertson, da organização.

Robertson disse ainda que não sabe quantas caçadas foram afetadas pela neve, mas que o mau tempo estava certamente "do lado das raposas". BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.