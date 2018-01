Britânicos confiam mais na BBC do que em Blair Os britânicos acreditam mais na British Broadcasting Company do que no primeiro-ministro Tony Blair, segundo uma pesquisa publicada hoje. A sondagem promovida pela MORI para o jornal Financial Times sugere que o acalorado debate entre o veículo de comunicação e o governo, sobre acusações de que o escritório de Blair exagerou nas ameaças do Iraque para justificar a guerra, está ferindo mais o primeiro-ministro do que a BBC. Quarenta e nove por cento dos entrevistados disseram confiar na BBC, contra 41% que afirmaram acreditar em Blair. Vinte e seis por cento não confiam na emissora, contra 49% que não têm confiança no premier.