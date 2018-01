Britânicos criticam família real, mas apóiam monarquia Apenas nove em cada 100 britânicos pensam que a família real, os Windsor, são de alguma forma relevantes para o país, revelou uma pesquisa encomendada pela rainha Elizabeth II, segundo a qual o prestígio da realeza está em queda livre. Entretanto, ainda de acordo com o levantamento, que foi realizado pelo Instituto Mori, apesar da baixa popularidade, apenas uma minoria dos britânicos prefere um governo republicano enquanto que 71% da população apoiam a monarquia. Das 2.092 pessoas entrevistadas pelo instituto de pesquisa, 36% consideram a realeza "antiquada" e 73% pensam que os membros da família real não trabalham o suficiente. Entretanto, nem todas as opiniões são contrárias à coroa: 46% dos britânicos apreciam, por exemplo, o empenho do príncipe Charles em atividades beneficentes. A pesquisa destaca também a opinião dos jovens britânicos: 55% dos entrevistados entre 15 e 24 anos responderam preferir a monarquia ao sistema republicano; e apenas 10% deles consideram "antiquada" a realeza.