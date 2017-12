Britânicos e norte-americanos continuam ataques ao Iraque Aviões norte-americanos e britânicos atacaram hoje bases de mísseis terra-ar ao sul de Bagdá, informaram fontes do Pentágono. Os bombardeios foram uma resposta a disparos iraquianos contra a patrulha aliada, disseram os norte-americanos. Os ataques ocorreram em Qalat Sikur, a 200 quilômetros ao sudeste de Bagdá, e em Tallil, na mesma região. O governo iraquiano confirmou os ataques e disse que uma pessoa ficou ferida. Segundo as fontes, os ataques foram em represália a ações hostis iraquianas contra os aviões que controlam as zonas de exclusão aérea do sul e do norte do Iraque, criadas depois da Guerra do Golfo Pérsico, em 1991.