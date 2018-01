Britânicos encontram arsenais no Afeganistão As tropas da Grã-Bretanha estacionadas no leste do Afeganistão encontraram várias cavernas repletas de munição antiaérea e antitanque, que segundo habitantes locais era utilizada por combatentes da Al-Qaeda e do Taleban, informou o brigadeiro Roger Lane, comandante britânico. As covas, quatro no total, foram descobertas por uma força de 1.000 homens encabeçada pela Grã-Bretanha, que tem avançado por uma área montanhosa da província de Paktika, informou Lane. Os oficiais britânicos não forneceram detalhes sobre o local da operação, mas disseram que tal zona não havia sido revistada, ainda, pelas forças da coalizão. A província, localizada na fronteira com o Paquistão, está ao sul da área onde as forças lideradas pelos Estados Unidos concentraram suas buscas aos combatentes fugitivos do Taleban e da Al-Qaeda. A missão, denominada "Operação Emboscada", começou na semana passada e, segundo Lane, as tropas "trabalham em uma parte considerável" da área. Lane disse que as covas, cada uma com casamatas de aproximadamente dois metros de altura e com nove de profundidade, estavam lacradas com portas de metal. Especialistas em explosivos vasculharam os locais antes da entradas de soldados. Ontem à noite, o aeroporto de Jalalabad, no leste do país, foi atacado com mísseis. Aparentemente, tratou-se de uma nova onda de violência entre facções afegãs. Não há informações sobre danos ou vítimas. Este foi o primeiro ataque com mísseis contra o aeroporto desde que o regime Taleban caiu, no ano passado.