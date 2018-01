Britânicos escolhem xeque para administrar Basra As forças britânicas que tomaram o controle de Basra na segunda-feira encarregaram hoje um xeque local de estabelecer um conselho para administrar a cidade, sacudida agora não pelos combates, mas por hordas de saqueadores. Segundo um porta-voz das tropas da Grã-Bretanha, coronel Chris Vernon, o xeque, cuja identidade não foi divulgada, foi nomeado para a tarefa na segunda-feira, numa reunião com comandantes de divisões britânicas. O novo administrador deverá incluir no conselho representantes dos diferentes grupos na área. Ainda segundo Vernon, a polícia local será usada, tanto quanto for possível, para o trabalho de restabelecer a ordem. Depois da tomada da cidade pelos britânicos, foi a vez de bandos de jovens tomarem as ruas em caminhões, picapes e até bicicletas, saqueando tudo que podem - móveis, bancos de carro, ventiladores de teto, geladeiras, etc. - de edifícios danificados por bombardeios, principalmente prédios do governo e universidades. Muitos moradores estão irritados com as forças britânicas por elas não se preocuparem em conter os saqueadores. "Não sobrou vida civil aqui, tenho muito medo", afirmou um funcionário portuário, Hussein Kudur, enquanto observava o que sobrou do Hotel Sheraton, bastante danificado, ser saqueado. Oficiais britânicos disseram que seu principal trabalho hoje era o de verificar a situação em hospitais e escolas, e nos próximos dias procurarão proteger as instalações públicas. "Por enquanto, estamos usando alto-falantes para pedir às pessoas que não saqueiem, porque isso torna as coisas piores para todos", afirmou o major Norrie Robertson. Veja o especial :