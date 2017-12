Britânicos exigem que Taleban liberte jornalista O secretário de Estado para Relações Exteriores da Grã-Bretanha, Ben Bradshaw, exigiu hoje que a jornalista britânica Yvonne Ridley, de 43 anos, do jornal Sunday Express, presa no Afeganistão na sexta-feira, seja bem tratada e libertada o mais rápido possível. Yvonne foi detida com dois guias afegãos na cidade de Jalalabad, leste do Afeganistão. Ela é acusada de ter entrado ilegalmente no país. A jornalista usava uma burka, roupa que cobre todo o corpo e é obrigatória para as mulheres afegãs.