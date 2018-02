Britânicos fazem festa ao deixarem o Afeganistão O campo britânico na base aérea de Bagram tinha uma atmosfera festiva nesta quinta-feira à medida que as últimas forças de combate do Reino Unido recolhiam as barracas e suprimentos antes de sair do Afeganistão Alguns fuzileiros navais jogaram vôlei e outros andaram sem camisa pelo local antes do retorno à Grã-Bretanha. Na base aérea controlada pelos Estados Unidos em Kandahar, soldados canadenses baixaram a bandeira pela última vez nesta quinta-feira, encerrando a participação do Canadá nas missões de combate no Afeganistão.