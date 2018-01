Britânicos fazem lobby por contratos no Iraque O governo do primeiro-ministro Tony Blair vai pressionar a administração Bush a conceder mais contratos de reconstrução no Iraque para companhias britânicas, disseram autoridades. O ministro do Comércio Mike O´Brien e o representante especial de Blair para comércio exterior, Brian Wilson, farão lobby para que as companhias britânicas ganhem lucrativos contratos quando visitarem Washington na semana que vem. "Estamos desapontados, porque firmas britânicas não conseguiram nenhum contrato no último mês", afirmou um porta-voz do Departamento do Comércio e Indústria britânico, que pediu para não ser identificado. Companhias americanas receberam lucrativos contratos. No mês passado, a Halliburton, companhia já dirigida pelo vice-presidente americano Dick Cheney, ganhou uma concorrência para reconstrução da indústria petrolífera no sul do Iraque, um contrato de dois anos de US$ 1,2 bilhão. Segundo publicou hoje o jornal The Guardian, o governo Blair está frustrado porque companhias britânicas foram preteridas.