Britânicos fazem passeata gigante contra guerra ao Iraque Mais de 150.000 britânicos, segundo a polícia, de todas as regiões, idades e classes sociais saíram neste sábado às ruas do centro de Londres para exortar o primeiro-ministro Tony Blair e o presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, a não invadirem o Iraque. Organizadores estimaram o público em mais de 400.000 pessoas. Durante a passeata que começou nas margens do rio Tâmisa e seguiu até o Hyde Park, muitos dos manifestantes pararam para gritar na frente da residência oficial do premiê britânico, na rua Downing número 10: "Tony Blair, vergonha, vergonha, não mais assassinatos em meu nome". "Acreditamos que seria absolutamente imoral e incorreto e criminoso se os EUA e a Grã-Bretanha atacarem o Iraque e provocarem vítimas entre pessoas inocentes", disse à multidão Tony Benn, um ex-legislador trabalhista e veterano esquerdista. "Não podemos permitir que isso aconteça". Tam Dalyell, que detém o título de pai da Câmara dos Comuns, afirmou que a confrontação com o Iraque é o mais perigoso impasse mundial desde a crise dos mísseis de Cuba. "Estamos caminhando como sonâmbulos para um desastre", avaliou. Milhares de pessoas ainda saíam das estações do metrô nas proximidades do ponto de partida para se integrar à passeata quando a frente do protesto já havia chegado ao Hyde Park, a 1,6 km de distância. A Scotland Yard avaliou que mais de 150.000 pessoas participaram da manifestação. A Coalizão Parem a Guerra, que ajudou a organizar a passeata, estimou que 400.000 compareceram ao protesto. Havia muitas famílias entre a multidão, pessoas empurrando bebês em carrinhos, gente de todas as idades e classes sociais. "Não seja intimidado por Bush", lia-se num cartaz. "Não à guerra pelo petróleo. Parem a máquina de guerra", afirmava outro. "O Iraque não é nosso inimigo, parem Bush", dizia um cartaz escrito à mão carregado por Irial Eno, 12 anos, que participou da marcha com sua irmã, mãe e avó. Ela afirmou que não é justo matar iraquianos inocentes para derrubar seu líder. A mãe de Iral, Anthea Eno, disse que apoiaria um ataque ao Iraque se houvesse o endosso da ONU, mas ela acredita que isso não irá ocorrer. Legisladores do próprio Partido Trabalhista, de Blair, lideram a Coalizão Parem a Guerra, que organizou o evento junto com a Associação Muçulmana da Grã-Bretanha. "As pessoas estão nas ruas para mostrar que nem todos os britânicos têm o mesmo sentimento de Tony Blair", afirmou o manifestante Zoolfikar Beig. "Não queremos nenhum inimigo". A passeata também teve o objetivo de protestar contra as políticas de Israel na Cisjordânia e Faixa de Gaza, e muitos manifestantes expressaram simpatias com a causa palestina. "Parem os crimes de guerra israelenses", lia-se numa faixa. "Essas pessoas estão dizendo claramente duas coisas - não à guerra contra o Iraque, sim a um Estado palestino", explicou Michel Massih, presidente de um grupo chamado Comunidade Palestina. O prefeito de Londres, o trabalhista Ken Livingstone, disse que a confrontação com o Iraque está sendo motivada por interesses mesquinhos. "Não trata-se da defesa do povo britânico ou dos interesses britânicos. A questão é que políticos corruptos americanos querem pôr as mãos no petróleo iraquiano", opinou. A polícia informou que apenas três pessoas foram detidas por delitos menores, e que os manifestantes se dispersaram pacificamente.