Britânicos investigam nova denúncia de tortura no Iraque Militares britânicos confirmaram que novas alegações de abusos contra um prisioneiro iraquiano estão sob investigação. A notícia surge no dia em que o Daily Mirror publica fotos de um prisioneiro encapuzado que teria sido espancado por tropas do Reino Unido. ?Todas as alegações já se encontram sob investigação?, disse o general Michael Jackson, chefe do Estado-Maior. ?Se confirmadas, os perpetradores não são dignos da farda da rainha. Eles mancharam o bom nome do Exército e sua honra?. O Mirror informa ter recebido as fotografias de soldados do Queen´s Lancashire Regiment, que se disseram preocupados com o fato de que ?elementos marginais? do Exército vinham minando as tentativas de conquistar o apoio do povo iraquiano. ?O primeiro-ministro concorda que alegações dessa natureza sejam tratadas com a maior seriedade, mas não devem ser tidas como um reflexo do comprtamento geral da coalizão e do trabalho que vem sendo feito com o povo iraquiano?, diz declaração do gabinete do premier Tony Blair.