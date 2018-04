Britânicos lançaram 'grande' operação aérea no Afeganistão

As tropas britânicas lançaram "uma das maiores operações aéreas dos tempos modernos" na província de Helmand, reduto Taleban no sul do Afeganistão, afirmou nesta terça-feira, 23, o comando militar da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN).

Segundo um comunicado da Força Internacional de Assistência à Segurança (ISAF, na sigla em inglês), missão militar sob comando da OTAN, cerca de 500 soldados participaram neste "ataque aéreo massivo", ainda que não tenha sido divulgado o número de mortes de militantes.

A coalizão liderada pelos EUA, que atua paralelamente à ISAF, dos britânicos, participa do ataque, batizado como "Operação Garras da Pantera".

Cerca de 350 soldados britânicos saltaram na última sexta-feira, 19, de doze aviões Chinook, apoiados por treze helicópteros de combate, entre eles os poderosos Apache e Black Hawk, além de outros aviões tripulados, detalhou a OTAN.

Essas tropas estão enquadradas no Terceiro Batalhão do Regimento Real da Escócia (3 SCOTS), conhecido como The Black Watch, e realizaram ofensivas nos últimos dias ofensivas contra os talebans no distrito de Babaji, situado em Helmand, um dos focos de insurgência.

Outros soldados do mesmo batalhão foram deslocados para a Lashkar Gah, ao norte da capital de Helmand, carregando artilharia pesada, assim como o pessoal especializado na desativação de artefatos explosivos improvisados, uma das armas mais usadas pelos militantes junto aos lança-granadas e rifles automáticos Kalashnikov.

Ao todo, 500 militares de tropas internacionais, que tomaram o controle de vários pontos estratégicos do distrito, participaram da ofensiva, segundo OTAN. "Foi uma grande operação de ataque aéreo com um grande número de helicópteros do Reino Unido e dos Estados Unidos. Encontramos resistência, mas conseguimos nos estabelecer firmemente na área", declarou por meio de nota o tenente-coronel Stephen Cartwright, comandante da Black Watch.

A OTAN também afirmou que os soldados apreenderam 1,3 toneladas de ópio e uma carga significativa de material explosivo em uma investida contra acampamentos do Taleban na segunda-feira.

Soldados alemães mortos

Três soldados alemães morreram nesta terça-feira, 23, quando sua patrulha foi atacada nos arredores da cidade afegã de Kundus, informou o Ministério de Defesa da Alemanha.

Os soldados estavam fazendo uma operação conjunta com as forças afegãs quando foram atacados, detalhou um porta-voz do Ministério. Os soldados responderam aos disparos e solicitaram apoio aéreo e reforços.

Mortes de civis

Cinco civis afegãos morreram também nesta terça por ataques com dinamites, dos quais dois foram surpreendidos em uma explosão direcionada a um comboio e os outros três quando seu veículo passou por cima de uma mina terrestre.

Na madrugada, um suicida atacou um comboio militar internacional no centro da província de Ghazni, informou Ismail Jahangir, representante do governador do estado.