Britânicos parabenizam Sharon O Ministério britânico de Relações Exteriores parabenizou nesta quarta-feira o líder direitista Ariel Sharon, do Partido Likud, por sua vitória na eleição para o cargo de primeiro-ministro de Israel e destacou que não deve abandonar os esforços de paz com os palestinos. "A formação de um governo será prioridade mas a busca da paz na região deve continuar. A Grã-Bretanha convida todas as partes a manter seus esforços de paz", declarou um porta-voz do Ministério de Relações Exteriores. "As linhas gerais do acordo permanente são claras. O primeiro-ministro Sharon e o presidente palestino Yasser Arafat devem decidir se chegou ou não o momento de assinar o acordo", disse. "Caso não seja assim, devem se entender sobre um ´modus vivendi´ até que chegue o momento propício para esse acordo", afirmou o porta-voz.