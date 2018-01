Britânicos perguntam sobre armas de destruição em massa O Partido Conservador e o bloco rebelde de parlamentares trabalhistas pediram nesta segunda-feira ao primeiro-ministro da Grã-Bretanha, Tony Blair, uma investigação sobre se os serviços secretos britânicos enganaram ministros e parlamentares do país ao afirmar que o Iraque possuía armas de destruição em massa. A suposta existência dessas armas foi o pretexto apresentado por Estados Unidos e Grã-Bretanha para invadir o Iraque em 20 de março. O ministro "paralelo" das Relações Exteriores, o conservador Alan Duncan, garantiu que "deve existir algum documento que prove a existência das armas de destruição em massa do Iraque e elas devem ser encontradas o mais rápido possível". Ele comentou que ainda é cedo para falar sobre uma investigação oficial, "mas a comunidade internacional não confiará mais nos Estados Unidos nem na Grã-Bretanha sobre a validade de se começar uma guerra se não conseguirmos provar as razões válidas que dissemos existir para iniciá-la". Veja o especial :