Britânicos preferem Ozzy a Blair como pai Uma pesquisa realizada pelo Biografy Channel apontou que 9% dos britânicos preferiram ter Ozzy Osbourne como pai ao primeiro-ministro Tony Blair. Apenas 6% dos entrevistados disseram que Blair seria um pai modelo. O jogador de futebol David Backhan ficou em segundo, com 14%. Entre as mulheres, Catherine Zeta Jones e Maddona estam entre os melhore modelos de mães. As informações são do site Ananova.