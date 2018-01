Britânicos prevêem onda de calor no Iraque Os soldados aliados devem enfrentar no próximo fim de semana mais um desafio inesperado em território iraquiano: temperaturas de 41 graus centígrados, provocadas por uma forte e não esperada onda de calor. A previsão é dos serviços de meteorologia britânicos. A temperatura começa a elevar-se na sexta-feira, quando deve atingir 38 graus. Entre domingo e segunda-feira, os serviços de meteorologia prevêem que a temperatura superará os 41 graus. O meterologista britânico Michael Dukes disse que "se trata da primeira e mais intensa onda de calor da temporada". Segundo ele, a onda de calor, a qual classifica de "seca", será observada somente no interior do país, enquanto em Basra a previsão é de clima úmido. Não há previsão de tempestades de areia nos próximos dias. Veja o especial: