Britânicos prontos para entrar no Afeganistão Milhares de soldados britânicos estão preparados para desembarcar em Cabul e outras regiões do Afeganistão, informou hoje o ministro da Defesa do Reino Unido, Geoff Hoon, em entrevista à BBC. Ele disse que as tropas britânicas deverão ser utilizadas como "forças de estabilização" nas cidades ocupadas pelos rebeldes da Aliança do Norte. Hoon afirmou também que os bombardeios aéreos seletivos de alvos afegãos só vão terminar quando o saudita Osama bin Laden for encontrado. Hoje, mais dois países manifestaram intenção de enviar tropas ao Afeganistão: Indonésia e Nova Zelândia.