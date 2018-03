Britânicos protestam contra ofensiva de Israel Milhares de pessoas realizaram hoje, numa passeata no centro de Londres para protestar contra a ofensiva militar israelense na Cisjordânia e demonstrar apoio aos palestinos. As pessoas se concentraram no Hyde Park e caminharam até a Trafalgar Square, onde manifestantes com máscaras pularam nas fontes e queimaram bandeiras de Israel e dos EUA. Enquanto as bandeiras queimavam, a multidão gritava "Abaixo Israel", "Abaixo os EUA" e "Jihad", ou guerra santa. A polícia estima que 10 a 15 mil pessoas tenham participado do protesto. O parlamentar trabalhista Jeremy Corbyn disse que o ato era um claro sinal para o primeiro-ministro Tony Blair. "Esta é uma manifestação de milhares de britânicos, muçulmanos e não muçulmanos, exigindo a paz e o estabelecimento de um Estado palestino e a retiradas das forças israelenses", afirmou. "E a mensagem para Tony Blair é clara, ele tem de parar de falar em nome de George W. Bush e começar a falar em nome da paz e da justiça no Oriente Médio". O secretário do Exterior Jack Straw disse que está em contato com a parlamentar Ann Clwyd, que está em Jenin, palco dos confrontos mais mortais na Cisjordânia, para verificar o que ocorreu no campo de refugiados. "Estou profundamente preocupado com o que ela me disse, transmitindo relatos de testemunhas do campo", afirmou. "Estou perturbado por essas novas notícias relacionadas com o comportamento das Forças de Defesa de Israel". Straw exortou Israel a permitir a entrada de representantes de grupos de direitos humanos no campo para avaliarem o que ocorreu lá.