Britânicos queixam-se da agressividade americana As mortes de civis iraquianos e o tema dos prisioneiros de guerra geraram um forte aumento das tensões e divergências entre a Grã-Bretanha e os EUA, aliados na guerra contra Saddam Hussein, informou hoje um porta-voz militar em Londres. As divisões e diferenças estratégicas entre os aliados aumentaram depois que os comandantes britânicos exortaram Washington a empregar táticas "mais amistosas e menos agressivas". Segundo informou nesta terça-feira um porta-voz da Secretaria (ministério) da Defesa de Londres à ANSA, os masscres de civis e as divergências quanto ao tratamento dos prisioneiros de guerra "estão criando diferenças importantes nas estratégias empregadas por ambas as potências". "As mortes de civis inocentes e o tratamento dispensado aos prisioneiros de guerra estão criando rupturas na relação entre os aliados", confirmou a fonte militar, que também se referiu ao "fogo amigo" das forças americanas que provocou a morte de soldados britânicos da Marinha Real. O pedido foi feito pelas forças britânicas após divulgar-se que um soldado americano abriu fogo contra um veículo que transportava civis matando seis iraquianos, incluindo mulheres e crianças, além de informações sobre o ataque de um helicóptero Apache a um caminhão que levava uma família de 15 integrantes, todos mortos no ataque. O pedido dos coronéis e comandantes britânicos também ocorre pouco depois das fortes críticas da Cruz Vermelha e da Anistia Internacional, entre outros grupos de ajuda humanitária que trabalham no Iraque, sobre o "alarmante número de baixas civis provocadas pelas forças aliadas". Com mais experiência em campanhas na Bósnia, Kosovo e Serra Leoa, os soldados ingleses receberam ordens de mostrar táticas "mais amistosas e menos agressivas" ao sul de Basra e no porto de Umm Qasr, o que inclui, entre outras estratégias, a utilização de boinas em lugar de capacetes de guerra. Os americanos, declarou um porta-voz militar britânico à BBC, são mais agressivos.