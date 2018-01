Britânicos querem 20% dos contratos no Iraque Líderes empresariais britânicos dizem que esperam receber uma participação significativa na reconstrução do Iraque pós-guerra, e já estabeleceram sua cota: 20% de qualquer trabalho realizado por empresas americanas. A Agência Americana para o Desenvolvimento Internacional (USAID) está injetando centenas de milhões de dólares no Iraque, mas, segundo as leis federais, apenas companhias dos EUA podem servir como principais contratadas em seus projetos. No entanto, cerca de 50% dos trabalhos secundários deverão ser realizados pôr companhias não-americanas. Em um encontro realizado hoje em Londres, especialistas britânicos em reconstrução afirmaram que as empresas da Grã-Bretanha deveriam ficar com até um quinto dos contratos secundários devido à participação direta de seu país na guerra. "Se as companhias da Grã-Bretanha conseguirem entre 15% e 20% destes contratos eu ficaria razoavelmente satisfeito", disse Colin Adams, chefe executivo do Birô Britânico de Consultas e Construções, que promove internacionalmente a especialidade britânica em tal campo. Analistas avaliam que deverão ser necessários investimentos iniciais de cerca de US$ 105 bilhões para a reconstrução do Iraque no pós-guerra. Veja o especial :