Britânicos querem restabelecer ordem em Basra As forças britânicas querem restabelecer "a ordem e a lei" rapidamente em Basra, no sul do Iraque, para permitir a chegada "em breve" da ajuda das agências humanitárias, afirmou hoje o coronel Al Lockwood. O porta-voz das forças britânicas no Golfo disse ainda à Rádio BBC é obrigação do Exército do Reino Unido, ?de acordo com as leis internacionais, na qualidade de forças ocupantes para que a lei e a ordem sejam respeitadas", e isso será cumprido. Ele acrescentou que as forças britânicas estão "em contato com as autoridades locais para persuadir a polícia local a retomar as suas funções". "Vários polícias desapareceram. Devemos ganhar a confiança da comunidade e do que resta das forças da polícia que não estão associadas ao regime de Saddam Hussein, para os incentivar a manifestarem-se", disse. O objetivo é "de os levar a trabalhar com os líderes locais para estabelecer a ordem mínima necessária à proteção das pessoas e bens", explicou o porta-voz. O coronel Al Lockwood afirmou ainda que a segurança é uma prioridade para assegurar a chegada da ajuda humanitária, o que deverá acontecer "brevemente". Veja o especial :