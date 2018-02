Britânicos realizam última missão no Afeganistão Os fuzileiros navais britânicos realizaram hoje sua última missão de combate no Afeganistão, e encontraram em uma área próxima à fronteira com o Paquistão uma grande quantidade de armamentos, mas nenhum membro da Al-Qaeda ou do Taleban. Cerca de 100 fuzileiros navais retornaram a Bagram depois de três dias de buscas por armas e fugitivos em torno da cidade afegã de Khost. Eles encontraram e destruíram armas descobertas num caminhão que se dirigia à fronteira. Os militares não informaram sobre o destino dos dois homens que transportavam o armamento. A missão foi a última operação de combate realizada pelos Fuzileiros Navais Reais. Dentro de 10 dias, as duas últimas companhias de combate retornarão à Grã-Bretanha, deixando para trás um reduzido número de soldados que ficará encarregado de recolher os pertences e retornar para casa em agosto. Não há planos para substituir as tropas britânicas ao longo da fronteira, mas forças especiais dos EUA continuarão operando na área. Durante seus quatro meses no Afeganistão, os Fuzileiros Navais Reais conduziram milhares de revistas a veículos na região fronteiriça e apreenderam toneladas de armas e munições. Eles acreditam ter limitado o movimento dos membros da Al-Qaeda e do Taleban.