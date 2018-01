Britânicos transferem governo de Umm Qasr para iraquianos A cidade de Umm Qasr, a primeira que foi controlada pela tropas anglo-americanas que invadiram o Iraque, é desde hoje também a primeira a ter uma administração iraquiana após a derrubada do governo de Saddam Hussein. Durante uma cerimônia, o exército britânico transferiu sua autoridade para um Conselho formado por personalidades civis locais nomeadas pelos ocupantes. O Conselho terá a responsabilidade de governar a cidade de 45.000 habitantes que se ergue na fronteira com o Kuwait e que é, principalmente, o único porto de águas profundas do Iraque. Umm Qasr representa um centro vital para a chegada de ajuda ao país e para o comércio e a exportação de petróleo. "A população de Umm Qasr é a partir de agora responsável por seu próprio destino, pela primeira vez em 35 anos", disse durante a cerimônia o coronel Peter Jones, comandante do 23º regimento pioneiro e ex-governador da cidade. Formado por voluntários - em sua maioria, profissionais e religiosos da cidade, incluindo ex-funcionários locais do partido Baath -, o Conselho deverá organizar em uma semana as eleições para a escolha de uma nova administração. Muitos habitantes da cidade já protestaram contra a atividade do Conselho, acusando-o no melhor dos casos de ineficiência. "Fazemos o que podemos, mas não temos varinha mágica", respondeu aos críticos o presidente do Conselho, Najim Abed Medhi. Atualmente, há cerca de 200 soldados britânicos em Umm Qasr, mas muitos deles abandonarão a cidade dentro de alguns dias. Segundo o coronel Jones, 30 soldados da Grã-Bretanha permanecerão na cidade para "ajudar nos serviços de segurança" e manter a conexão britânica com as autoridades civis. Veja o especial :