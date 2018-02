Britânicos voltam a ter RG depois de 50 anos O ministro do Interior da Grã-Bretanha, David Blunkett, apresentou hoje o texto provisório de um projeto para instituir cédula de identidade no país - pela primeira vez em 50 anos. A decisão, destacou, faz parte de conjunto de medidas destinadas a reforçar o combate ao terrorismo. Durante a 2ª Guerra Mundial, os britânicos foram obrigados a usar "carteiras de identidade" por razões de segurança nacional. Mas elas foram abolidas em 1952 pelo então primeiro-ministro Winston Churchill por causa da tensão criada entre policiais e civis. Com a divulgação hoje do rascunho do projeto, o ministro instituiu um plano piloto de testes. Cerca de 10 mil britânicos receberam documentos nacionais de identidade, que passarão a usar por um determinado período. O governo quer ver como eles se comportam, antes de emitir cédulas de identidade para todos os 60 milhões de habitantes do país. A medida é condenada pelos movimentos de defesa dos direitos do cidadão em todo o país. As cédulas terão, além de impressões digitais, dados biométricos de seus portadores.