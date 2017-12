British Airways anuncia corte de 190 vôos semanais A British Airways, principal companhia aérea britânica, deverá suspender 190 vôos por semana de sua programação, especialmente entre a Grã-Bretanha e os Estados Unidos. A medida é parte do plano de redução de 9% da capacidade operacional da empresa. A companhia vai reduzir o número de todos os tipos de vôos, a destinos próximos e distantes, e acelerar a transferência de decolagens e pousos do aeroporto de Gatwick para o de Heathrow, como tentativa de baixar os custos operacionais. Entretanto, a empresa deverá manter sua estrutura em Gatwick. Os vôos diários de Londres para Nova York serão reduzidos de seis para cinco. Um dos três vôos que a companhia realizava de Londres para Boston diariamente também será cortado, e dos 19 vôos semanais da capital inglesa para Washington, somente 14 continuarão a ser realizados semanalmente. A BA também deverá suspender os serviços diários que saem de Gatwick com destino a Nova York e reduzir os vôos daquele aeroporto para as cidades de San Diego e Houston. As informações são da agência Dow Jones.