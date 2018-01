British Airways anuncia retomada dos vôos para Washington A British Airways informa que seu vôo desta tarde de sábado para Washington seguirá conforme programado. A empresa havia cancelado o mesmo serviço, vôo BA233 entre os aeroportos de Heathrow (Londres) e Dulles (Washington) duas vezes nesta semana, na quinta-feira e na sexta, em virtude de alertas feitos pelo governo britânico quanto à segurança. ?O Departamento de Transporte confirmou que está convencido de que é seguro para a aeronave partir?, disse um porta-voz da empresa aérea. Espera-se que o vôo decole na hora marcada, 15h05, horário de Londres. Na quarta-feira, o BA233 foi escoltado por caças no espaço aéreo americano, o avião foi isolado no aeroporto e os passageiros, interrogados. Mais de dez vôos com destino ou origem nos EUA já foram cancelados em pouco mais de uma semana, por conta do medo de ataques terroristas.