British Airways cancela vôos para Washington A British Airways cancelou, hoje, um dos seus três vôos diários de Heathrow para Washington D.C., atendendo avisos de segurança do governo, informou uma porta voz da companhia. Ela disse que não poderia comentar assuntos de segurança ou mesmo dizer se o cancelamento era devido a alguma ameaça específica. O mesmo vôo, BA 223, foi mantido no solo no Aeroporto Dulles, em Washington, quarta-feira, por várias horas antes de levantar vôo, enquanto autoridades americanas interrogavam todos os com 247 passageiros e 17 tripulantes, confirmou a porta voz. Esse foi o principal incidente relacionado às extremas medidas de segurança adotadas em todo o território dos EUA durante as festividades de ano-novo. O avião, que vinha de Londres, aterrissou sob a escolta de caças F-16 e ficou retido numa área isolada do aeroporto por mais de três horas. Além de interrogados, todos tiveram suas bagagens revistadas. Porta-vozes do FBI, a polícia federal americana, informaram depois que ninguém ficou detido após os interrogatórios e nada suspeito foi encontrado nas bagagens. Um porta-voz da Agência de Segurança em Transporte (TSA) disse que não houve nenhum incidente específico no interior do avião que provocasse a investigação.