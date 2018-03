British Airways desvia vôo para Chipre A British Airways PLC desviou um vôo com destino a Tel Aviv para o Chipre depois que um avião russo, que partiu da cidade israelense, caiu no Mar Negro. O Boeing 777, um dos 17 vôos semanais da British Airways entre Londres e Tel Aviv, foi enviado para Larnaca, no Chipre, disse um porta-voz da companhia aérea. O presidente Vladimir Putin e autoridades russas manifestaram temores de que o charter russo tenha sido vítima de um ato terrorista. A tripulação de um avião armênio informou ter visto uma explosão no Tupolev 154 da Sibir Airlines antes do avião russo cair no Mar Negro. O avião da Sibir, com pelo menos 66 passageiros e 11 tripulantes, estava a caminho da cidade de Novosibirsk, na Sibéria.