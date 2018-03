British Airways diz que operação está quase completa após falha generalizada

LONDRES - A companhia aérea British Airways informou há pouco que "muitos" de seus sistemas de tecnologia da informação voltaram a funcionar. No entanto, os passageiros ainda enfrentam cancelamentos e atrasos depois que uma falha de computador generalizada prejudicou centenas de voos.

O executivo-chefe da empresa, Alex Cruz, disse que a companhia está executando uma "operação quase completa" no aeroporto de Gatwick, em Londres, e planeja executar todos os serviços programados de longa distância no aeroporto de Heathrow no domingo. Mas ele diz que ainda haverá atrasos, assim como o cancelamento de alguns voos de curta distância.

Os passageiros ainda enfrentam longas filas de horas para fazer o check-in, recuperar bagagem perdida ou remarcar voos no Terminal 5, hub da companhia aérea em Heathrow. Cruz disse que, para reduzir a superlotação, passageiros só serão deixados no terminal 90 minutos antes de seus voos.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Em uma declaração de vídeo, Cruz pediu desculpas, dizendo: "sei que este foi um tempo horrível para os clientes."

No sábado,um problema no sistema de tecnologia forçou a British Airways a cancelar vários voos, durante um dos mais movimentados fins de semana de viagens no Reino Unido, em razão do feriado do Memorial Day nos Estados Unidos.

"Nós experimentamos uma grande falha do sistema de TI que está causando uma interrupção muito severa em nossas operações de voo em todo o mundo", disse a companhia em comunicado. Todos os voos que partiriam antes das 18 horas (horário local) do aeroporto de Heathrow, em Londres, foram cancelados. O mesmo aconteceu no aeroporto de Gatwick, ao sul da capital britânica. / AP/ Dow Jones Newswires