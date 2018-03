British Airways reduz vôos para o Golfo Pérsico A British Airways suspendeu alguns vôos para o Golfo Pérsico, após o aviso feito pelo Departamento do Exterior do Reino Unido sobre viagens não essenciais à Arábia Saudita, Bahrain, Catar e Jordânia. A British suspendeu um dos dois vôos diários para Dubai, nos Emirados Árabes Unidos e suspenderá seu serviço diário para Muscat, disse o porta-voz da empresa aérea britânica. A partir de amanhã, os vôos de ida e volta para Abu Dhabi e Dubai, Doha em Catar, Kuwait, Jeddah e Riyadh na Arábia Saudita e Muscat em Oman passarão via Chipre. Os vôos para Kuwait e Abu Dhabi serão combinados. Anteriormente, a British operava vôos diários separados para ambas cidades. Não haverá redução de serviços para Arábia Saudita, Bahrain e Oman.