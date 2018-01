British Airways retoma vôo para Paquistão Após um período de suspensão de dois anos, um avião da British Airways posou hoje em Islamabad, no Paquistão. O vôo marcou a retomada pela empresa da rota entre Londres e a capital paquistanesa, após o serviço ter sido suspenso por motivos de segurança no dia 12 de setembro de 2001, após os atentados terroristas de 11 de setembro nos EUA. O Boeing 777 da British Airways levou 250 passageiros do aeroporto de Heathrow para Islamabad nessa manhã. A British fará três vôos semanais em cada trecho, o que a torna a única companhia européia com vôos diretos para a capital do Paquistão. A Swiss Air tem vôos para Karachi, centro comercial do Paquistão. "Nós sentimos que a situação de segurança melhorou e acreditamos em uma perspectiva melhor em razão do ambiente econômico mais favorável", comentou o executivo Steve Allen, gerente-geral da BA para o Golfo, Ásia Central e Paquistão. O executivo afirmou que a empresa está interessada em retomar vôos para o Iraque, mas isso não deve ocorrer pelo menos nos próximos seis meses. "Nós estamos ávidos para voar para o Iraque, mas a situação no país não deve permitir a implantação desse serviço no curto prazo", declarou.