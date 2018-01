British Airways retoma vôos para Arábia Saudita A companhia aérea British Airways PLC informou que vai retomar seus vôos para a Arábia Saudita, após uma revisão da segurança dos aeroportos de Riad e Jidá. A empresa disse que os vôos da rota Londres-Riad serão retomados amanhã, e os da rota Londres-Jidá, no domingo. No mês passado, a British Airways havia suspendido os vôos para o país após autoridades locais terem descoberto um grupo que estaria planejando um ataque contra um avião da Grã-Bretanha. Na época, o Departamento de Transporte britânico afirmou que havia recebido "informações confiáveis sobre uma ameaça grave aos interesses da aviação da Grã-Bretanha na Arábia Saudita." "Nossa própria equipe de especialistas em segurança, juntamente com representantes do governo do Reino Unido, trabalhou com autoridades sauditas para implementar uma série de medidas de segurança adicionais, robustas e sustentáveis", disse Geoff Want, diretor de segurança da operadora. "Estamos agora satisfeitos que os níveis de segurança sejam apropriados para que retomemos os serviços."