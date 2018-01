British Airways suspende vôos para Arábia Saudita A empresa British Airways anunciou nesta quarta-feira a suspensão de seus vôos para a Arábia Saudita por razões de segurança. O Departamento de Transportes britânico disse ter recebido ?informações confiáveis de inteligência sobre uma séria ameaça aos interesses da aviação do Reino Unido na Arábia Saudita?. ?Como medida de precaução?, acrescentou o anúncio, ?decidimos suspender por enquanto todos os vôos para a Arábia Saudita e continuaremos em estreito contato com o governo britânico?, disse Geoff Want, o diretor de segurança da empresa aérea. Ele não quis comentar sobre nenhuma ameaça específica. Normalmente, a British realiza quatro vôos semanais para Riad e outros quatro para Jidá.