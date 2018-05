British Airways tenta normalizar voos para Londres após cancelamentos

Pedro da Rocha, do estadão.com.br

SÃO PAULO - A empresa aérea British Airways cancelou no último sábado, 18, e no domingo, 19, voos que partiriam de São Paulo e do Rio de Janeiro em direção a Londres, em razão da forte nevasca que atinge o Reino Unido.

Em nota, a empresa informou que, "depois da liberação parcial do Aeroporto de Heathrow, a companhia está regularizando a situação dos voos".

Um voo extra partiu de São Paulo às 16 horas desta segunda-feira, 20, para levar passageiros que não embarcaram no fim de semana. A companhia informou que os clientes que fariam escala em Londres, mas com destino final em outro país, foram realocados para voos de outras empresas.

A Lufthansa, que opera voos para a Europa, afirmou que no Brasil as aeronaves operam normalmente. Já os voos que atuam naquele continente sofreram interferências. A Lufthansa afirmou em nota que, "a companhia pede a todos os seus passageiros na Europa que verifiquem a situação de seus voos no site da Lufthansa antes de ir ao aeroporto para embarque. Os passageiros de voos de conexão dentro da Europa podem usar trens".